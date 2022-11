Ita Airways, attacco alla Milano-Roma: ecco tutte le novità per l'inverno

Una zampata sulla direttrice tra Milano e Roma. Dopo l’ingresso sulla scena di Aeroitalia con il volo da Milano Bergamo, Ita Airways rimette in moto un’offerta di alto livello tra Linate e Fiumicino, corteggiando in particolare la clientele business e cercando di contrastare quello che nell’ultimo decenno è diventato uno strapotere dell’Alta velocità ferroviaria.

Ita rilancia con una programmazione che avrà fino a 15 collegamenti a/r al giorno sulla rotta ma soprattutto lavorando su alcuni plus come la classe Superior, tariffe sempre più flessibili, Flight Pass, Fast Track, Face Boarding, nuove opportunità per i soci Volare e agevolazioni per chi parcheggia la propria autovettura in aeroporto a Milano Linate e a Roma Fiumicino.



“La rotta è dedicata soprattutto alla clientela business – si legge in una nota del vettore - che si sposta fra la capitale ed il capoluogo lombardo con alta frequenza nei giorni settimanali, e alla clientela leisure e commuter nel fine settimana. Ita Airways ha studiato un’offerta tailor made per ogni tipo di clientela, seguendo la sua strategia di porre il passeggero al centro del proprio business”.