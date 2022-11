Ita promuove il made in Italy negli Usa alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

Ita Airways vola verso gli Usa per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. La compagnia aerea partecipa all’evento in corso nel Paese, che si chiuderà il 20 novembre.



Nell’ambito del programma della manifestazione - che quest’anno ha come tema 'Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta' -, il vettore ha aderito a due iniziative a Washington: il primo evento con focus sull’alta cucina italiana si è svolto ieri sera presso Villa Firenze, residenza dell’Ambasciatrice d’Italia negli Usa, Mariangela Zappia; il secondo evento si terrà questa sera presso l’Ambasciata d’Italia con protagonista lo chef stellato Roberto Cerea, per un viaggio culinario con prodotti alimentari di altissima qualità. Ogni portata sarà preparata con prodotti provenienti dai mercati locali o da note aziende italiane impegnate nella sostenibilità.



"La cucina italiana, tra le più amate negli Stati Uniti, coniuga perfettamente tradizione e innovazione, semplicità e gusto, qualità e creatività, all’insegna di salute e benessere" ha evidenziato l’Ambasciatrice Zappia, rilevando come la Settimana della cucina negli Usa miri a "promuovere una ulteriore crescita dell’export di made in Italy nel mercato americano, che apprezza le nostre produzioni alimentari e vitivinicole di altissima qualità vincolate a standard produttivi certificati ed internazionalmente riconosciuti rispetto a quelle non autentiche".