Croazia: il 2023 si è chiuso con oltre 20 milioni di arrivi turistici

La crescita del turismo croato non si arresta. Nel 2023, infatti, il Paese è stato protagonista in un incremento del 9% sul numero di arrivi e del 3% sui pernottamenti. Secondo il sistema eVisitor, sono stati 20.6 milioni i visitatori che hanno scelto la Croazia nel corso dell'anno appena conclusosi, con 108 milioni di pernottamenti.

Il mercato principale in termini di incidenza è quello tedesco , seguito da quello domestico e quello sloveno. L'Italia si posiziona al settimo posto con 4.2 milioni di overnight. Le regioni più apprezzate dai turisti sono state l'Istria, Spalato-Dalmazia e il Quarnaro.



Infine, come riporta croatiaweek.com, le previsioni per il 2024 raccontano un anno colmo di sfide. "Con l'implementazione delle nostre attività promozionali - conclude Kristjan Staničić, direttore del Croatian Tourist Board - puntiamo a restare competitivi promuovendo un turismo sostenibile e di qualità". G. G.