Un 2023 in crescita per la Croazia: il futuro punta alla sostenibilità

di Paola Trotta

La Croazia chiude il 2023 con un bilancio positivo. “Nei primi undici mesi abbiamo realizzato 20 milioni di arrivi e 106 milioni di pernottamenti, ossia il + 9% in arrivi e il + 3% in pernottamenti. Per quanto riguarda i turisti italiani, nei primi undici mesi sono stati 961.505 in termini di arrivi (+5%) e 4.156.043 per i pernottamenti, ossia il +1% rispetto al 2022” ha dichiarato Viviana Vukelić (nella foto), direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia.

E tra gli obiettivi 2024 inserisce il posizionamento del Paese come meta turistica sostenibile.



“Ci vogliamo posizionare come destinazione turistica sostenibile, che guarda al futuro con una vasta gamma di experiece di alta qualità, ma anche con un ulteriore sviluppo basato su un approccio ecologico e digitale” aggiunge Vukelić.



In Croazia aumenta la domanda per il segmento del turismo di lusso, del benessere e della salute. Quest’ultimo, in particolare, si è rivelato un prodotto con grandi potenzialità di crescita.



Tra i punti di forza dell'offerta turistica croata, oltre a tutti i plus come la bellezza e il clima, l'autenticità, l'ambiente, lo stile di vita e il patrimonio culturale e naturale, rientra sicuramente l'offerta enogastronomica che contribuisce a rafforzare l'immagine del Paese come destinazione di qualità.