La Croazia premiata dall’Adac per la legge sul turismo sostenibile

La Croazia sta compiendo importanti passi in direzione del turismo sostenibile. Proprio per questo l’Adac, Club Automobilistico europeo, ha assegnato al ministro del Turismo e dello Sport croato, Nikolina Brnjac (al centro nella foto), la medaglia Kristofor in riconoscimento del suo impegno per lo sviluppo del turismo sostenibile.

“L’ingresso nell’area Schengen e nell’Eurozona sono passi strategici fondamentali per la Croazia, che hanno avuto un effetto molto positivo sul turismo, hanno riposizionato la Croazia sulla mappa turistica del mondo e con la legge sul turismo abbiamo stabilito strumenti che ogni destinazione può utilizzare per determinare la direzione del suo sviluppo” ha sottolineato il ministro.



Brnjac ha quindi ringraziato l’Adac per aver riconosciuto l'importanza di questa legge, così come tutti gli sforzi che il Governo croato ha compiuto nella creazione di un quadro strategico e legislativo per lo sviluppo del turismo sostenibile in Croazia. “Questo premio conferma che questa direzione è l’unica strada percorribile. La legge che abbiamo promulgato mira a garantire la conservazione delle risorse e un soggiorno più piacevole per i nostri turisti, ma anche una qualità di vita sempre migliore per la popolazione locale nelle destinazioni turistiche. Crediamo che i nostri esempi e le nostre buone abitudini serviranno da linee guida per lo sviluppo del turismo in altre destinazioni europee e mondiali” ha concluso il ministro.