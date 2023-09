Alipay alla conquista dei mercati esteri con la versione internazionale dell'app

Includerà servizi personalizzati per i viaggiatori che arrivano in Cina la nuova versione internazionale di Alipay, il principale servizio di pagamento digitale in Cina.

Il servizio, operativo in occasione dei Giochi asiatici di Hangzhou, che si terranno dal 23 settembre all'8 ottobre, prevede opzioni linguistiche che includano l’inglese e un tool per la traduzione e dà la possibilità di pagare da mobile integrando i servizi di viaggio più utilizzati, tra cui prenotazione di hotel, biglietti aerei, ride-hailing, trasporti pubblici e controllo del tasso di cambio. Propone, inoltre, anche servizi collegati ai Giochi Asiatici attraverso il mini-programma “Smart Hangzhou”.



Come accedere al servizio

Dopo aver scaricato l'app di Alipay, i turisti possono registrarsi e collegare una carta di credito o di debito internazionale Visa, Mastercard, JCB, Discover, e Diners Club. In questo modo potranno così pagare in decine di milioni di esercizi commerciali partner di Alipay in tutta la Cina, compresi ristoranti, bar, attrazioni turistiche, centri commerciali, bancarelle e trasporti pubblici.



"Continueremo a ottimizzare i nostri prodotti e servizi - commenta Yaoyao Jin, responsabile della versione internazionale di Alipay – e inoltre continuiamo a incoraggiare un numero sempre maggiore di commercianti e fornitori di servizi che operano digitalmente sulla piattaforma Alipay a migliorare i loro servizi appositamente per i turisti internazionali".