Alipay: Italia tra le mete preferite dai cinesi per il ponte del Primo Maggio

È appena ripartito, il mercato cinese, ma sta già facendo registrare numeri decisamente più alti di quelli del 2019. I dati di Alipay relativi al ponte del Primo Maggio sono indicativi: la spesa complessiva dei consumatori cinesi che hanno utilizzato la piattaforma per acquisti legati ai viaggi è infatti aumentata del 70% rispetto al periodo pre-Covid, con pagamenti registrati prevalentemente nel settore culturale, turistico, alberghiero, dei trasporti e della ristorazione.

In particolare, analizzando i dati del boom registrato durante questo ponte in ambito turistico, si sottolinea come il numero di transazioni effettuate dagli utenti di Alipay per i trasporti, come ad esempio l’acquisto di biglietti per i mezzi pubblici o il noleggio di bike sharing, sia salito al 220% rispetto al livello registrato nel 2019.



In occasione del ponte, oltre alle solite destinazioni turistiche interne i turisti cinesi hanno scelto anche i viaggi transfrontalieri, tanto che la spesa media dei viaggiatori cinesi in uscita che hanno utilizzato Alipay ha registrato un aumento del 40% rispetto al 2019.



Se, in Asia, le destinazioni più popolari tra i turisti cinesi sono state Hong Kong, Macao, Giappone, Thailandia e Corea, grande interesse c’è stato anche per le mete europee, che continuano a guadagnare rapidamente terreno. L’Italia è tra i Paesi preferiti, insieme a Germania, Spagna e Regno Unito, mentre la Francia è settima. Per le mete del Vecchio Continente la spesa media dei turisti cinesi è più che raddoppiata rispetto al 2019.