I cinesi e lo shopping, Alipay: l'Italia è la meta preferita, insieme alla Francia

A parte le destinazioni asiatiche geograficamente più vicine - tra cui Hong Kong, Singapore e Malesia - l’Italia è, insieme alla Francia, la più amata dai turisti cinesi dello shopping. La conferma arriva da Alipay, che ha annunciato che la spesa media dei viaggiatori cinesi all’estero durante i primi cinque giorni della Festa Nazionale Cinese - dal 29 settembre al 6 ottobre 2023 - ha superato il livello di spesa media del 2019, a testimoniare la continuazione del trend di crescita del turismo cinese all’estero che si registra dall'inizio dell’anno.

La febbre degli acquisti

Lo shopping continua a essere una delle attività più amate dai turisti cinesi quando viaggiano all'estero. Durante la Golden Week, la spesa più consistente su Alipay è stata l'acquisto di beni, tra cui prodotti per la cura della pelle e prodotti duty-free, e ha superato tutte le altre. Cibo e bevande, così come l'alloggio, si sono infatti classificati rispettivamente come seconda e terza categoria di spesa.



Oltre a pagare beni e servizi con l'app, i turisti cinesi si sono affidati sempre più ai vari servizi digitali di Alipay; i più utilizzati sono stati il cambio di valuta, il Coupon Hub, il rimborso delle tasse e i trasporti. In particolare, il numero di transazioni relative ai trasporti è aumentato di 16 volte rispetto allo stesso periodo del 2019.



Tornando alle mete più richieste, oltre a Francia e Italia incominciano a farsi strada, tra le preferenze dei cinesi, mete meno esplorate come l’Estonia e il Qatar.