Alipay: il ritorno del turismo cinese outgoing porta al raddoppio della spesa

La ripresa del turismo fuori dalle frontiere in Cina ha portato a un raddoppio della spesa dei turisti nel primo trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo dell’ultimo anno pre pandemia, il 2019.

Lo dice Alipay, che ha visto un maggior numero di transazioni nel primo trimestre del 2023, con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2019 effettuate dai turisti in uscita dalla Cina. Inoltre, secondo le previsioni della China Tourism Academy, il numero dei turisti in entrata e in uscita dal Paese dovrebbe superare quest’anno i 90 milioni.



Analizzando le transazioni, le prime 5 destinazioni oltreconfine che gli utenti Alipay della Cina continentale preferiscono per lo shopping sono Macao, Hong Kong, il Giappone, la Thailandia e la Francia. Le prime 5 destinazioni turistiche per numero di transazioni sono Hong Kong, Macao, il Giappone, la Thailandia e la Malesia.



Nel trimestre, i tassi di cambio e i benefit offerti dai commercianti locali sono i servizi più ricercati dai turisti cinesi sulla piattaforma Alipay quando viaggiano all'estero, seguiti dai biglietti aerei e dagli hotel.