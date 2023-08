Messico da record: nel primo semestre entrate valutarie sopra i 15 miliardi di dollari

Gli ingressi internazionali nel Paese non hanno ancora raggiunto il livello prepandemia, nonostante una crescita continua che ha portato il Messico, nel primo semestre del 2022, a sfiorare i 21 milioni di arrivi. Ma è sul fronte delle entrate valutarie che la prima metà del 2023 fa segnare il record assoluto: 15,6 miliardi di dollari, quasi il 20 per cento in più rispetto al 2019.

Oltre all’incremento derivante dai Paesi di prossimità, 11,25 milioni di turisti sono entrati in Messico per via aerea, il 7,1% in più rispetto allo scorso anno e l'8,2% in più rispetto al 2019. I proventi valutari di questi viaggiatori sono aumentati del 10,1%, raggiungendo i 13,1 miliardi di dollari.



Per quanto riguarda i crocieristi, la cifra è stata di 4,97 milioni, superando del 6,3% i 4,67 milioni del 2019. Questi escursionisti hanno contribuito con 407,9 milioni di dollari