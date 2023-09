Mexico City: rinviata al 2024 la riduzione degli slot

Dopo aver affrontato le proteste da parte dell’industria aerea messicana e regionale, il Governo messicano ha rinviato la riduzione degli slot orari presso l’aeroporto internazionale di Città del Messico fino a gennaio 2024.

Come riporta Simpleflying, l'Agenzia federale per l'aviazione civile del Messico ha annunciato infatti che la riduzione oraria degli slot da 52 a 43 non inizierà nell'ottobre 2023, come inizialmente previsto. Ora, invece, avrà luogo l’8 gennaio 2024, per evitare di avere un impatto sul pubblico che aveva già acquistato i biglietti per le festività natalizie.



Ritardando il provvedimento, l'Afac e le compagnie aeree avranno più tempo per risolvere la pianificazione e l'assegnazione degli slot in aeroporto. Inoltre, gennaio e febbraio sono tradizionalmente i mesi più tranquilli per il settore aereo messicano.

Alla fine del 2022, l’aeroporto di Città del Messico ha visto una diminuzione del numero di slot orari da 61 a 52. Quest’anno, tale misura è stata seguita dall’eliminazione di tutti i voli cargo trasferiti nel nuovo aeroporto internazionale Felipe Ángeles. Una volta completata l’ultima riduzione a 43 slot orari, l’aeroporto registrerà una riduzione del 30% nel numero di slot in poco più di un anno.



L’Afac ha anche annunciato che le riduzioni degli slot non avranno alcun impatto sui voli internazionali.

A essere influenzata sarà la connettività nazionale, ragion per cui Aeromexico ha annunciato che potenzierà i collegamenti sul nuovo scalo di Felipe Ángeles. A partire dal 5 ottobre, Aeromexico trasferirà i suoi voli nazionali a Colima dall’aeroporto internazionale di Mexico City al Felipe Ángeles, dove opererà un volo giornaliero.



Inoltre, Aeromexico lancerà due nuove rotte da Felipe Ángeles a León e Aguascalientes. Infine, delle 28 frequenze settimanali attualmente operate tra lo scalo di Mexico City e Durango, 14 saranno spostate su Felipe Ángeles.



Con questi aggiustamenti, l'offerta di Aeromexico da Felipe Ángeles avrà mille8 voli mensili. Servirà Acapulco (sette voli settimanali), Aguascalientes (sette), Cancún (21) Colima (sette), Durango (14), Guadalajara (14), Houston (sette), Leon (sette), Monterrey (14), Mérida (sette), Oaxaca (sette), Puerto Vallarta (sette) e Veracruz (sette).