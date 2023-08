L'uragano Hilary mette a rischio i viaggi in Messico e nel sud-ovest degli Usa

Il passaggio dell'uragano Hilary sulle coste americane potrebbe compromettere i viaggi in Baja California e Stati Uniti sudoccidentali in questo weekend e all'inizio della prossima settimana.

Come riporta travelpulse.com, l'uragano potrebbe raggiungere forza 4, con venti a 130 miglia orarie. Le autorità hanno indicato rischi per Baja California, California meridionale, Nevada e Arizona occidentale, con il pericolo di inondazioni improvvise e frane. L'intensificazione dei fenomeni è partita al largo di Cabo San Lucas, in Messico



American Airlines ha già avvertito i passeggeri in partenza o in arrivo sulle aree interessate.