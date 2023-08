La tempesta Hilary arriva in California, dichiarato lo stato d'emergenza

Dichiarato lo stato di emergenza in California, dove è arrivata la tempesta tropicale Hilary che si sta abbattendo su Los Angeles con venti fino a 75 km l’ora. Nonostante il declassamento da uragano a tempesta tropicale, Hilary potrebbe provocare danni enormi e per questo le autorità hanno fatto agli abitanti l’appello a restare a casa. Sono ormai centinaia i voli cancellati.

Intanto, come scrive ilsole24ore.com, il presidente Biden sta seguendo la vicenda e ha assicurato aiuti e assistenza in caso di be necessità. Come se non bastasse, alla tempesta nel Sud della California si è associato anche un terremoto di magnitudo 5.1, avvertito a Los Angeles e nelle comunità circostanti, che però fortunatamente non sembra aver provocato danni ingenti.

L’allarme maltempo interessa più di sette milioni di persone.