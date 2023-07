Messico: la nuova compagnia di bandiera al decollo il 1 dicembre

Potrebbe chiamarsi Mexicana de Aviacion o Aerolinea Maya la nuova compagnia di bandiera del Messico, che dovrebbe iniziare a volare dal 1 dicembre di quest’anno.

Lo ha annunciato il presidente del Paese, Andrés Manuel López Obrador, che ha sottolineato la volontà di rendere operativo il vettore entro la fine dell’anno, anche se le difficoltà non sono poche.



Secondo quanto riporta Simpleflying, il primo ostacolo sarebbe proprio il nome: l’acquisizione del marchio Mexicana de Aviación, un ex vettore che ha cessato le operazioni nell'agosto 2010, sembra essere problematico, e per questo il governo potrebbe decidere di scegliere un altro nome.



La nuova società sarà gestita dal Ministero della difesa messicano e avrà sede nel nuovo aeroporto internazionale Felipe Ángeles del Paese.



Alla nuova compagnia mancano però ancora una flotta, anche se Boeing ha confermato la sua partecipazione al progetto, manca il personale e anche un network: il debutto il 1 dicembre sembra essere una sfida piuttosto impegnativa.