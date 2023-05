Covid, il Messico dichiara la fine dello stato di emergenza

Anche il Messico ha dichiarato ufficialmente conclusa l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il sottosegretario per la prevenzione e la promozione della Salute, Hugo López-Gatell Ramírez, ha annunciato che il presidente ha firmato un decreto che pone fine alla validità di quello che, nel marzo 2020, segnalava l’inizio dello stato di emergenza per il Paese.

Ora il Messico sta sviluppando un piano di gestione della malattia che comprende il suo monitoraggio e l'istituzione di sistemi di allerta e integrerà le vaccinazioni anti-Covid nei piani sanitari generali.



Il Registro Nazionale della Popolazione ha affermato, come riporta TravelMole, che la pandemia ha causato quasi 334mila ‘morti in eccesso’. Tra il 2020 e il 2022 sono stati segnalati più di 7,5 milioni di casi.



La dichiarazione della fine dello stato d’emergenza ha uno scarso impatto sull’incoming, dal momento che il Paese non ha mai chiuso del tutto i suoi confini, registrando una delel riprese più rapide dell’industria turistica. Nel 2022 il Messico è tornato alla cifra di 38,3 milioni di arrivi turistici e, per la fine del 2023, le previsioni sono di avvicinarsi ai 40 milioni.