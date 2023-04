Guiness Travel: lungo raggio in ripresa, Giappone e Messico sugli scudi

Netta ripresa del lungo raggio nella domanda relativa a Guiness Travel. La ripresa dell’Asia insieme alla conferma degli Stati Uniti creano un nuovo canale di business per il tour operator. “Quello del long haul è un tassello fondamentale e il vero punto di svolta per la ripresa completa del turismo internazionale – sottolinea il tour operator in una nota -. Chiaramente, non mancano barriere e ostacoli di varia natura: l’aumento generalizzato dei costi, la riduzione della capacità in Europa, i tempi biblici per il rilascio dei passaporti e la specifica congiuntura geopolitica, solo per citarne alcuni”.

Tra le destinazioni che meglio stanno performando ci sono il Giappone insieme al Messico, che gode di un periodo particolarmente favorevole dopo essersi aggiudicato anche la palma della seconda destinazione più visitata al mondo nel 2021.