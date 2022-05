La Spagna crea Reactivatur, un sito unico per trovare gli aiuti al turismo

Si chiama Reactivatur ed è, come dice la sua stessa descrizione, “una porta di accesso agile e veloce all'ampia rete di aiuti che le diverse amministrazioni hanno messo a disposizione del settore turistico, uno dei più colpiti dall'impatto della pandemia di Covid-19”.

Si tratta di un sito creato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo della Spagna, attraverso la Segreteria di Stato per il Turismo, per rendere facile alle aziende reperire i numerosi e diversi aiuti messi in campo per la ripartenza.



Gli enti locali, le comunità autonome, il governo spagnolo e anche l'Unione europea hanno in corso numerose sovvenzioni e programmi per il comparto, e per non perdere nessuna possibilità, il Ministero ha deciso di creare un sito semplice e intuitivo che raccoglie tutti gli aiuti disponibili dalle diverse amministrazioni.



L'utente potrà utilizzare il motore di ricerca inserendo semplicemente una serie di parametri adattati alle proprie esigenze.

Reactivatur si rivolge ad aziende, liberi professionisti e associazioni del settore turistico, come catene alberghiere, agenzie di viaggio, trasporti, ristoranti, commercio, esperienze turistiche, e riunisce aiuti di vario genere, da quelli legati ad aspetti economici e fiscali a quelli lavorativi e formativi, nonché ad azioni volte alla trasformazione digitale del turismo.