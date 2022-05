Baleari, Palma di Maiorca mette un freno alle crociere: massimo 3 navi al giorno

Palma di Maiorca pone un freno alle crociere. Nell’intento di decongestionare i flussi provenienti dal mare e renderli più sostenibili, il Governo delle Baleari ha siglato un accordo con Clia per consentire lo sbarco di un massimo di 8mila crocieristi al giorno.



Fino al 2026 nel porto di Palma, riporta Hosteltur.com, potranno fare scalo non più di tre navi in una giornata.

Quello di Palma di Maiorca è il secondo scalo portuale del Mediterraneo, dopo Dubrovnik, a siglare un accordo di questo tipo per diminuire l’impatto dei flussi turistici sull’ambiente e sulla quotidianità dei residenti.