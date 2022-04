Spagna, revocato l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi

La Spagna procede verso il ritorno alla normalità. In vista della stagione estiva, il Paese ha revocato l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi. Non è quindi più necessario indossare i dispositivi di protezione individuale per accedere a negozi, bar e ristoranti.

L’obbligo di mascherina, riporta TravelMole, resta, però, in vigore per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico, inclusi gli aerei.



La revoca dell’obbligo era già nell’aria nei giorni precedenti alle festività pasquali. Il Paese inizia così ad archiviare definitivamente la parentesi pandemica.