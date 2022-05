È la terra delle vacanze d’estate: mare, sole, spiagge e movida. Ma è anche una terra di cultura, natura, tradizioni e ospitalità, meglio se di lusso.

La Spagna non ha bisogno di presentazioni sul mercato italiano, e sta recuperando terreno a grande velocità, ritrovando tutta la sua popolarità, anche grazie ai collegamenti con l’Italia che la rendono facilmente accessibile.



L’Ente del turismo spagnolo ha raccontato il recupero e il lavoro che si sta facendo sul Paese su TTG Travel Guide, un lavoro che vuole presentare ai turisti tricolori aspetti meno noti della Penisola, dai cammini ai parchi naturali, con un percorso che punta alla sostenibilità.



Altro grande asset su cui il Paese sta lavorando è il luxury travel. Un lavoro che quest’anno è stato in qualche modo ‘certificato’ anche dagli Star Awards di Forbes Travel Guide, che per la prima volta hanno concesso le 5 stelle a 3 hotel del Paese.



