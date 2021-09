Expo 2020: Dubai pronta a ricevere gli italiani

A un mese dall’Opening ufficiale di Expo 2020 Dubai si prepara ad accogliere i viaggiatori italiani.

"Siamo felici che gli Emirati Arabi Uniti siano stati inseriti nell’elenco D della Farnesina, ovvero tra le destinazioni verso cui sono consentiti gli spostamenti anche per motivi di turismo. Non vediamo l'ora di riaccogliere i turisti italiani in vacanza a Dubai. L'approccio della città fin dall’inizio della pandemia globale è stato caratterizzato da prontezza, agilità e coerenza - ha commentato Issam Kazim, ceo di Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing -. L’anno scorso abbiamo promesso al mondo che Dubai sarebbe stata pronta ad accoglierli quando fosse stato il momento giusto per loro. Ora quel momento è arrivato, e in questo anno storico dell'Expo 2020 e del Giubileo d’oro degli Emirati Arabi Uniti, i viaggiatori italiani sono invitati a unirsi a noi per vivere l’offerta turistica della città, i suoi luoghi iconici e molto altro ancora”.



Tutti i riflettori sono puntati su Expo 2020 Dubai, l'evento in programma dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, mentre gli Emirati Arabi Uniti si preparano a celebrare il loro Giubileo d'Oro. Con il tema ‘Connecting Minds, Creating the Future’ e i tre sotto temi Opportunità, Mobilità e Sostenibilità, l’evento riunirà in un unico luogo i visitatori provenienti da ogni parte del mondo per progettare insieme il futuro.

L’imminente inaugurazione di Expo 2020 Dubai e la ripresa del settore del turismo business stanno guidando il progressivo incremento della domanda di viaggi a Dubai: secondo i dati di Wego, nel mese di luglio attraverso il suo sito web sono state registrate circa 533mila ricerche per voli e hotel nel periodo dell’evento. Anche l’aeroporto internazionale di Dubai prevede una forte crescita nella seconda metà dell'anno, dopo aver raggiunto 10,6 milioni di passeggeri nei primi sei mesi del 2021.



In occasione di Expo, Emirates ha lanciato un’offerta speciale: tutti i passeggeri che voleranno verso la destinazione nel periodo di Expo riceveranno un pass gratuito per accedere all’evento, inclusi i voli in transito con scalo superiore alle 6 ore.



Da sottolineare infine che gli Emirati Arabi Uniti hanno uno dei programmi di vaccinazione di maggior successo al mondo - con oltre il 79% della popolazione che ha ricevuto una dose e oltre il 71% già completamente vaccinato - e continuano a lavorare a stretto contatto con gli stakeholder e i partner della città per implementare rigorosi protocolli di salute e sicurezza in linea con le pratiche internazionali.