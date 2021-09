Il Governo Draghi candida Roma per l’Expo 2030

Con una lettera ai tutti i candidati a sindaco di Roma, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha comunicato che il governo candiderà proprio la Capitale per ospitare l’Esposizione Universale del 2030.

"Si tratta senz'altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città", scrive il presidente Draghi nella sua lettera, ringraziando i candidati "per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale".



La notizia è stata immediatamente commentata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Ospitare l’Expo a Roma - ha scritto - significherebbe ripartenza per tutta l'Italia, con nuove e notevoli opportunità di lavoro e di rilancio economico".