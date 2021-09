Ferraris, Gruppo Fs: “Le risorse del Pnrr per creare un sistema di trasporti moderno e integrato”

di Paola Trotta

In occasione della presentazione del Gruppo Fs come Gold Sponsor del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, l’amministratore delegato Luigi Ferraris (nella foto) ha sottolineato l’eccellenza italiana nella tecnologia e nell'innovazione applicate al settore della mobilità sostenibile, in particolare a quella ferroviaria.

“La pandemia ci ha costretto a reinventarci molto rapidamente, dando una forte spinta allo sviluppo di innovazione, tecnologia e digitalizzazione, che sono e saranno le sfide di Fs nel futuro. Fattori abilitanti al percorso che intraprenderemo verso infrastrutture sempre più sostenibili, anche grazie alle risorse del Pnrr. Gli oltre 31 miliardi di euro di investimenti previsti dalla missione 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui il Gruppo Fs è già oggi soggetto attuatore per circa 28 miliardi, rappresentano infatti un’occasione unica per sviluppare un sistema che integri i servizi di trasporto in un unico sistema multimodale, moderno, digitale e sostenibile, sempre più interconnesso alle reti trans-europee di trasporto, con importanti ricadute sui territori che attraversa”.