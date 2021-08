Regno Unito, aggiornata la green list: resta fuori l’Italia

Dall’8 agosto Germania, Austria, Slovenia, Slovacchia, Lettonia, Romania e Norvegia entreranno nella green list britannica. Il Governo britannico ha, infatti, aggiornato la classificazione dei Paesi sulla base del rischio epidemiologico.

Buone notizie, si legge su TravelMole, anche per India, Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, che sono stati tutti tolti dalla lista rossa. Sarà possibile quindi arrivare nel Regno Unito da questi Paesi senza dover osservare il periodo di quarantena, se completamente vaccinati.



Fanno il loro ingresso in lista rossa invece il Messico, la Georgia e i territori francesi d’oltremare di La Reunion e Mayotte.



Spagna, Italia e Francia

Si salva dalla red list la Spagna, che resta nella ‘amber list’ (lista gialla), insieme a Grecia e Italia. Il Governo consiglia comunque a chi rientra in Uk dalla Spagna di effettuare un test Pcr prima della partenza.



Aggiornate anche le misure per la Francia, che sale di un gradino, passando dalla ‘amber list plus’ alla ‘amber list’.



Scozia e Irlanda del Nord hanno già confermato che adotteranno le stesse misure varate dall’Esecutivo britannico. Manca, invece, la conferma del Galles.