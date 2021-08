Il green pass (o i suoi simili) non sarà una ‘moda passeggera’. È questa l’opinione del segretario ai trasporti britannico Grant Shapps, secondo cui i passaporti vaccinali non spariranno presto.

Shapps ha infatti definito questa tipologia di documenti come un “un appuntamento fisso, per il prossimo futuro, dei viaggi internazionali”. E ha aggiunto, come riporta travelmole.com, che nelle riunioni con i suoi omologhi di altri Paesi è emerso chiaramente come la doppia vaccinazione sarà un requisito per viaggiare nei prossimi anni.



L’evoluzione del sistema a semaforo

Shapps ha inoltre fornito anticipazioni sul sistema a semaforo del Regno Unito, ovvero il meccanismo che determina dove si possa viaggiare senza quarantena. Gli elenchi, ha anticipato, saranno aggiornati ogni tre settimane e non più settimanalmente, per consentire una maggiore programmazione.