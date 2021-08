Da lunedì 2 agosto il Regno Unito ha aperto le frontiere ai turisti europei completamente vaccinati (con uno dei vaccini autorizzati dall’Ema), provenienti dai Paesi in ‘lista gialla’ (a questo link la classificazione dei Paesi secondo il sistema a semaforo).

I viaggiatori che soddisfano questi requisiti, come precisa una nota di Visit Britain, possono entrare in Uk senza quarantena obbligatoria. Da evidenziare però che è richiesto comunque un test pre-partenza e un test Pcr entro e non oltre due giorni dall’arrivo. Unica eccezione, gli arrivi dalla Francia, per cui si applicano regole differenti.



Per i viaggiatori non vaccinati, invece, è richiesta la quarantena di 10 giorni, un test pre-partenza, un test pcr entro e non oltre due giorni dall’arrivo e un altro 8 giorni dopo dall’arrivo.



Tutti i viaggiatori devono comunque compilare il modulo Plf (anche online, entro 48 ore dall’arrivo).