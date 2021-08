Jet2: boom di prenotazioni verso le destinazioni ‘verdi’ e ‘gialle’

Il sistema a semafori del Regno Unito spinge le prenotazioni di Jet2. Il vettore afferma di aver registrato un forte incremento di vendite verso le destinazioni inserite nelle liste verde e gialla del sistema studiato dal Governo inglese per i viaggi internazionali. L’incremento è stato registrato dopo l’ultimo aggiornamento che ha esteso le destinazioni raggiungibili quest’estate dai cittadini britannici.

Come riporta travelmole.com, le prenotazioni per i voli dell’estate 2021 e i pacchetti di jet2holidays sono aumentati nel complesso di oltre il 250%.



Ora sono circa 40 le mete in cui i passeggeri del Regno Unito completamente vaccinati possono viaggiare senza quarantena.