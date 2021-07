Le Maldive aprono le porte ai turisti

Le Maldive hanno riaperto ai viaggiatori internazionali. Dal 15 luglio scorso il governo ha riattivato l'emissione dei visti turistici all'arrivo e ripristinato i regolamenti precedenti, che non prevedono quarantena, ma solamente la presentazione di un test Covid Pcr negativo effettuato entro 96 ore prima dell'orario di partenza del volo.

I turisti, possono, quindi, nuovamente soggiornare in località turistiche e resort dell'arcipelago, combinandoli, eventualmente, anche in un unico soggiorno. Il ministero del Turismo maldiviano ha, inoltre, stilato un elenco delle strutture alberghiere autorizzate ad accogliere viaggiatori stranieri: 151 in totale, pari a circa 36mila posti letto; sono state approvate dal Ministero anche 140 imbarcazioni turistiche.



Silvana Piana