Waldorf Astoria Ithaafushi alla conquista della Maldive

Un resort dove il lusso è la natura, dove si arriva in 40 minuti di yacht dall’aeroporto solcando il mare delle Maldive. Ithaafushi-The Private Island è il nuovo simbolo di un’ospitalità esclusiva e contemporanea che il brand Waldorf Astoria ha conquistato nell’arcipelago dell’Oceano Indiano.

Un atollo con ville sulla spiaggia, a tre o quattro camere da letto, circondate da giardini tropicali, con piscina e jacuzzi private. Con ampio spazio esterno, il ‘Residence’ è invece composto da quattro camere da letto ed è adatto per famiglie numerose o gruppi di amici.



Nella spa, dall’evocativo nome Ocean Pavilion, le sale trattamenti sono affacciate sul mare, così come l’area fitness, dove ci si allena in compagnia di un trainer.



L’offerta per la ristorazione è soft, ma sono disponibili menu e allestimenti ad hoc per occasioni speciali, e, a pochi minuti di barca, una serie di locali food&wine, tra cui un ristorante Michelin.