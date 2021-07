Soneva, un tour VR per scoprire il brand e le Maldive anche da casa

Soneva Fushi, resort di lusso alle Maldive, propone un’innovazione per tutti gli ospiti che attualmente non possono recarsi nella destinazione.

Si tratta di un'esperienza di realtà virtuale disegnata per far fronte alle restrizioni imposte dalla pandemia, un modo per trasportare - seppure a distanza - nella quotidianità dell'Oceano Indiano. Soneva mette a disposizione una serie di video dedicati, per esempio, alla storia del brand e al suo impegno per il rispetto dell'ambiente, e ancora alle Family Villas, al suo luxury yacht Soneva in Aqua, e così via. Non manca, chiaramente, un tour VR di tutto il resort.



Come riporta travelmole.com la volontà dell'azienda è quella di creare engagement con l'utenza anche in un momento difficile come quello attuale andando oltre i classici social media e newsletter grazie alla tecnologia.