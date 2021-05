La variante indiana fa paura, la Germania blocca gli arrivi dal Regno Unito

La variante indiana di Covid-19 è ormai diventata quella predominante nel Regno Unito, tanto da mettere a rischio la riapertura totale del Paese, prevista per il 21 giugno.

Per tutelarsi la Germania ha dunque deciso, come scrive Il Post, di non consentire l’ingresso nel Paese ai cittadini britannici. A partire da oggi è possibile viaggiare dal Regno Unito alla Germania soltanto ai cittadini tedeschi o ai residenti in Germania.



Possono entrare nel Paese anche i figli e i congiunti dei cittadini tedeschi, a patto che siano assieme alla famiglia, e chiunque abbia gravi ragioni umanitarie. Tutti i viaggiatori dovranno comunque sottoporsi a un periodo di quarantena di due settimane.