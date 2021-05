Il Regno Unito segue le orme degli Usa. Nelle scorse ore, la segretaria di stato per gli Affari esteri, Priti Sushil Patel, ha annunciato la prossima introduzione dell’Eta (Electronic Travel Authorization). Si tratta di un visto digitale, sullo stile di quello in uso negli States, che servirà per l’ingresso in Uk di turisti, studenti e lavoratori.

Per entrare nel Regno Unito occorrerà quindi richiedere un’autorizzazione elettronica di viaggio, scrive il Guardian. I viaggiatori dovranno, perciò, compilare un form online, precisando le date del soggiorno e la motivazione del viaggio. L’Eta determinerà poi l’idoneità dei visitatori ad accedere al Paese.



Gli obiettivi

Secondo Patel, il nuovo strumento aiuterà il Governo a controllare i flussi e a contare il numero di persone che entrano ed escono dal Regno Unito in modo accurato.



L'Home Office prevede circa 30 milioni di richieste all’anno per l’Eta.