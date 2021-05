Corridoi turistici: nasce l'alleanza tra vettori di Usa e Regno Unito

I vettori Uk e Usa reclamano un corridoio turistico per la ripresa del trasporto aereo transoceanico. Visto l'andamento positivo delle vaccinazioni in entrambi i Paesi, le compagnie chiedono un allentamento delle restrizioni, da qui la decisione di unire le forze.

A sottoscrivere questa proposta sono state British Airways, Virgin Atlantic, American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue e il gruppo Airlines for America. Un consorzio che vede la partecipazione di vettori tra loro rivali che hanno però deciso di collaborare per promuovere la ripartenza del settore. Come riporta simpleflying.com, al centro rimane la pubblica sicurezza, i cui strumenti per tutelarla sono pienamente rivendicati proprio dalle aziende della industry che adesso rimettono ai rispettivi Governi la decisione di facilitare i voli intercontinentali tra Stati Uniti e Regno Unito. G. G.