Germania: niente quarantena per i tedeschi immunizzati

La notizia è arrivata come una boccata d’ossigeno per la Germania: in base al nuovo regolamento che potrebbe essere applicato dalla fine di questa settimana i tedeschi che hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid-19 o che hanno già superato la malattia non saranno messi in quarantena al ritorno nel loro Paese.

Secondo i dati riportati dal Ministero della Salute tedesco il 28,2% della popolazione, pari a 23,5 milioni, ha già ricevuto una dose del vaccino e l’8% (6,5 milioni di persone) ha completato l’immunizzazione. A questi vanno aggiunti poco più di 3 milioni di persone che si calcolano come immunizzate perché guarite dall’infezione.



Le nuove normative, come spiega Preferente, prevedono tra l’altro un maggiore accesso ai negozi e agli altri servizi e un’esenzione dal rispetto del coprifuoco notturno e dalle restrizioni nei contatti con altre persone.



Allo stato attuale i tedeschi possono viaggiare in Spagna, ma devono presentare al rientro il risultato negativo del test molecolare. Il Governo tedesco, poi, ha raccomandato di non lasciare il Paese, ma non ha proibito i viaggi e così a Pasqua migliaia di persone si sono recate nella Baleari e nelle Canarie.



La nuova normativa dovrebbe essere approvata dalle due camere del parlamento tedesco entro la fine di questa settimana. Se le scadenze verranno rispettate, le nuove regole entreranno in vigore questo sabato.