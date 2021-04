La ripresa dell’incoming in Germania al centro del vGtm 2021

Trend e approcci per la ripresa dell’incoming: saranno questi i temi chiave dell’edizione 2021 del Germany Travel Mart organizzato dall'ente nazionale germanico. Il principale appuntamento del turismo ricettivo tedesco si svolgerà dal 27 al 29 aprile in forma di evento digitale intitolato "vGTM 2021".

Finora alla manifestazione si sono accreditati circa 240 espositori tedeschi e 460 buyer fra aziende internazionali dell'industria dei viaggi e travel company online.



Petra Hedorfer, presidente del consiglio d'amministrazione della Dzt, ha spiegato: “Nonostante le limitazioni ancora in vigore per i viaggi internazionali, con il vGTM 2021 intendiamo dare un segnale chiaro per la ripresa del turismo incoming tedesco. A livello internazionale vi è grande disponibilità a viaggiare e si sono sviluppate ulteriormente anche le esigenze dei clienti. Oggi più che mai la sostenibilità ha un'importanza fondamentale per i clienti e gli operatori tedeschi si sono ben preparati in questo campo. Insieme ai nostri partner forniamo informazioni aggiornate sulle offerte e sui programmi nella destinazione turistica Germania con l'obiettivo di creare fiducia e sicurezza a fronte del perdurare della pandemia di Coronavirus. Il vivo interesse dei partecipanti internazionali dimostra che la brand awareness per la destinazione turistica tedesca è intatta. Al contempo, conferma la necessità di non lasciare che il contatto fra i nostri partner del turismo tedesco ed i buyer e moltiplicatori di informazione si interrompa, nemmeno durante la crisi di Coronavirus. La nostra piattaforma digitale ci consente di presentare la varietà dell'offerta e il fascino del marchio ‘Germania, destinazione vacanze’ rispetto alla concorrenza internazionale durante e dopo la pandemia”.