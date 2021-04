La lettera a Boris Johnson: fare ripartire i viaggi leisure al più presto

Un gruppo di 40 parlamentari ha scritto al primo ministro britannico, Boris Johnson, esortandolo a non ritardare la revoca del divieto sui viaggi leisure fuori dei confini Uk, sostenendo che "le vacanze all'estero saranno essenziali per la ripresa economica del Regno Unito".

La lettera 'trasversale' - come riporta ttgmedia.com -, firmata dall'ex ministro Karen Bradley, dal presidente del comitato dei trasporti governativo, Huw Merriman, e dall'ex ministro dell'aviazione, Paul Maynard, analizza nei dettagli il valore del turismo, dei viaggi e del trasporto aereo sull'economia. Nella loro lettera, i parlamentari affermano che è "fondamentale il riavvio dei viaggi internazionali per dare l'opportunità alle imprese di iniziare il lungo viaggio verso la ripresa".



Il suggerimento sarebbe per un "approccio basato sulla ripresa dei viaggi verso destinazioni percepite a basso rischio". Il documento fa seguito alle dichiarazioni di Johnson, che, parlando all'ultimo briefing sulla situazione Covid, avrebbe promesso all'industria dei viaggi un aggiornamento sul lavoro della Global Travel Taskforce entro il 5 aprile.



Quest'ultima, dal canto suo, dovrebbe pubblicare integralmente i risultati il 12 aprile. S. P.