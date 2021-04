Inglesi in vacanza all’estero solo nei Paesi avanti con le vaccinazioni

Vacanze all’estero solo in poche destinazioni. Sarà questa l’estate degli inglesi, secondo quanto riportano le ultime notizie. In base a quanto riporta preferente.com, infatti, ai cittadini del Regno Unito sarà consentito andare in vacanza all’estero solo in destinazioni con un piano vaccinale in stato avanzato, come Stati Uniti, Maldive o Israele.

Stando alle prime informazioni, non si parlerebbe esplicitamente di stop alle vacanze in Europa, ma i dati sulle vaccinazioni lascerebbero pochi dubbi. Probabilmente si potrà parlare di vacanze degli inglesi nel Continente solo da luglio in poi, dunque perdendo l’intero mese di giugno.



Verrebbero infatti individuate tre ‘fasce’ di destinazioni, con altrettanti colori: verde, giallo o rosso. A seconda del colore, le mete saranno vietate ai cittadini britannici, consentite solo con quarantena oppure consentite senza restrizioni.