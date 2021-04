In Uk arriva il ‘semaforo’ per i viaggi: promozione con riserva dal settore travel

Cauto ottimismo per il sistema a ‘semaforo’ varato dal Governo inglese per i viaggi all’estero. Il Regno Unito ha infatti deciso di adottare un meccanismo che divide le destinazioni in 3 fasce (verde, giallo e rosso) a seconda del rischio Covid.

Dalla metà di maggio, ovvero da quando gli inglesi portanno tornare a viaggiare all’estero, questo sistema consentirà di viaggiare in alcune destinazioni senza restrizioni.



Dall’Abta, l’associazione degli agenti di viaggio, è arrivata una parziale promozione, come evidenzia travelmole.com: la speranza è che questo sistema eviti il ‘tira e molla’ sui viaggi all’estero dello scorso anno. Ma la distribuzione si riserva di valutare il sistema quando entrerà in funzione. Una posizione simile a quella di UkInbound, che ha sottolineato come l’approccio a singhiozzo sia una delle peggiori minacce per il settore.