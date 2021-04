Tui: in Gran Bretagna prenotazioni in impennata fino al +500%

Gli inglesi vogliono tornare a far vacanza e dal 17 maggio si potrà viaggiare di nuovo. Non è un caso che Tui abbia registrato un'impennata delle prenotazioni del 500% da quando il primo ministro britannico ha annunciato l'allentamento delle restrizioni.

Un anno difficile

Questo dato potrebbe contribuire a ridare fiato al Gruppo, che come riportato da Preferente nel primo trimestre dell'anno fiscale 2021 ha registrato una perdita trimestrale di 699 milioni di euro rispetto alla perdita di 147 milioni di euro registrata nel quarto trimestre del 2019. I ricavi sono in calo dell'87,8% ma si prevede che il Gruppo tornerà a macinare utili dal 2022.



Le prenotazioni

Prima della pandemia, il Gruppo portava in vacanza in media 23 milioni di clienti all'anno. Nell'estate del 2021, si registrano 2,8 milioni di prenotazioni, il 56% delle prenotazioni dell'estate 2019.



Oltre a Tui, le prenotazioni dei voli easyJet sono aumentate del 337%, mentre le prenotazioni per le vacanze estive sono cresciute del 630%.



Per Thomas Cook, c'è stata una crescita del 75% nel traffico del sito web e i clienti hanno effettuato prenotazioni fino alla fine del 2022.