Olimpiadi in Giappone, il Governo conferma: nessun rinvio

Le Olimpiadi in Giappone si faranno a qualunque costo rispettando le date previste. Gli unici interventi, qualora ve ne fosse la necessità, saranno sul numero di spettatori che potranno assistere agli eventi sportivi in programma.

Il Governo giapponese ha deciso di intervenire sull’argomento in maniera ufficiale convocando una conferenza stampa per smentire definitivamente le voci di rinvio ulteriore (che avrebbe significato in pratica la cancellazione dell’evento previsto per il 2020) rilanciate la scorsa settimana da The Times.



Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il Governo sta puntando ad accelerare la campagna di vaccinazione per riuscire a completarla prima dell’inizio dei Giochi, previsto per il 23 luglio. Va anche aggiunto che in Giappone la pandemia ha avuto effetti sensibilmente minori rispetto al resto del mondo ma nel Paese si teme che l’appuntamento olimpico possa portare a un’impennata della diffusione del virus.