Olimpiadi 2024: il piano di Parigi anti-pandemia

Parigi ha messo a punto un piano anti-pandemia in modo da poter ospitare i Giochi Olimpici 2024 anche nel caso in cui il Covid-19 non sia stato ancora sconfitto.

L'ha confermato Tony Estanguet, capo del comitato organizzatore, spiegando che Parigi si sta preparando a qualunque evenienza: "Non esiste un piano B ufficiale ma stiamo identificando rischi e soluzioni - riporta Skift -. E ci lavoreremo fino alla fine perché i rischi evolvono costantemente".



Nel caso in cui nel 2024 fossimo in una situazione simile a quella attuale, il manager ha spiegato che esistono comunque soluzioni: i comitati organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo e Parigi sono in costante contatto e i giapponesi stanno condividendo con i francesi una serie di misure adottate sulla gestione della crisi. "Anche se i Giochi non si sono ancora svolti, abbiamo già imparato molto da Tokyo". O. D.