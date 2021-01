Tokyo, il caso Olimpiadi: la rinuncia e la smentita

Arriva una secca smentita da parte del governo giapponese sulla notizia della decisione di rinunciare ad ospitare i Giochi Olimpici quest’anno, Giochi che avrebbero dovuto tenersi già nel 2020.

La notizia, riportata dal Times, era la rinuncia alle Olimpiadi per quest’anno e una eventuale ricandidatura per l’edizione del 2032.



Il governo giapponese ha però smentito la notizia, aggiungendo che visti gli sviluppi della pandemia dovrà comunque essere presa una decisione in merito. Il premier Yoshihide Suga ha aggiunto che il governo sta considerando speciali misure anti-Covid per ospitare le Olimpiadi con un livello affidabile di sicurezza.



Il Paese però pare non sia a favore della manifestazione: secondo quanto riporta Repubblica, un recente sondaggio della rivista Kyodo ha rivelato che il 35% dei giapponesi è favorevole all'annullamento definitivo e il 44% spinge per un ulteriore rinvio.