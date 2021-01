Giappone pronto a una proroga dello stato d'emergenza

Il Giappone potrebbe prorogare lo stato d'emergenza. L'annuncio giunge da parte del Governo, che prevede di proseguire con le restrizioni a Tokyo e in altre 10 prefetture anche dopo il 7 febbraio, in quanto il numero di contagi da Covid-19 stenta ancora a ridursi.

Il ministro Yasutoshi Nishimura ha sottolineato come una decisione di questo tipo verrà comunque comunicata con dovuto anticipo. Come riporta travelmole.com i Giochi Olimpici previsti per l'estate rimangono in dubbio, anche se il governo propende per non rinviarli e il comitato olimpico avrebbe suggerito come soluzione la vaccinazione di tutti gli atleti e ufficiali di gara prima dell'arrivo, soprattutto qualora la situazione non dovesse migliorare.

Gaia Guarino