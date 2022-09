Distribuire i flussi turistici nell’arco dell’anno può contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti. Ne è fortemente convinto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (nella foto), che, in visita nei giorni scorsi a Bolzano, ha ribadito l’esigenza di favorire la destagionalizzazione degli arrivi nella Penisola.



Per il titolare del dicastero del turismo, riporta Ansa.it, “la distribuzione dei flussi turistici per l’Italia non è solo un problema, ma un’opportunità”.

“Mettere un tetto - ha tenuto a precisare - non significa limitare l’accesso, ma organizzarlo meglio, distribuendo meglio sulla settimana ma anche sull’anno, migliorando così il servizio”.



Il nodo del personale

Ma resta il nodo della carenza di personale. Su questo punto, Garavaglia ritiene necessario “rimuovere gli ostacoli sul mercato del lavoro. L’Italia - ha sottolineato - ha quasi il 9% di disoccupati e solo nel turismo 300-350mila figure”. Sotto accusa rimane il Reddito di cittadinanza. “Non funziona, perché vede un terzo dei precettori che preferiscono non lavorare e ricevere il Rdc, anche se non lavorando allontanano la loro pensione. O lavori a 30 anni o a 65 anni”, ha concluso.