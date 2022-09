“L’estate è andata molto bene, ma anche nel secondo trimestre dell’anno la componente che ha fatto crescere di più il Pil è stato il turismo”.

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia intervenendo a Radio24 mostra la sua soddisfazione per una stagione andata oltre ogni aspettativa. “Tante realtà hanno superato i numeri del 2019: un risultato eccezionale se teniamo conto del fatto che i primi quattro mesi dell’anno erano ancora con chiusure dovute alla pandemia”.



La mancanza di russi, evidenzia, non ha influito più di tanto sul risultato generale “essendo compensata dal grande afflusso di turisti statunitensi, che tuttora sono presenti in Italia perché la stagione non è affatto finita”.



Oggi consiglio dei ministri

Intanto oggi alle 15 il consiglio dei ministri si riunirà per varare provvedimenti contro il caro energia: “Non posso anticipare nulla – dice il ministro -, ma immagino che ci saranno interventi generali con aiuti maggiori per le realtà che hanno consumi maggiori. In aggiunta sono previsti interventi specifici per i contesti energivori, tra cui gli impianti a fune”. Massimo riserbo sull’importo, “che è ancora da decidere. Ma gli spazi di manovra ci sono, perché il Pil è cresciuto più del previsto nel secondo e terzo trimestre”.



L’ordine di grandezza, come confermato, dovrebbe comunque essere intorno ai 10 miliardi.