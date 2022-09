di Alessia Noto

“Se giovedì si farà il decreto energia è grazie ai numeri del turismo”. Con queste parole il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (nella foto), ha confermato – in occasione della presentazione dei Winter World Master Games Lombardia 2024 - che l’extragettito maturato dal settore durante la stagione estiva sarà riallocato a sostegno delle imprese italiane colpite dai rincari energetici.

“Se non ci fossero stati i buoni numeri del turismo – ha sottolineato il titolare del MiTur – non ci sarebbe stato il decreto”.



Cosa andrà al settore

Se una parte di queste risorse saranno ridistribuite nell'industria dei viaggi e in che misura, però, resta ancora da definire.



Sul tema infatti Garavaglia non si è sbottonato, limitandosi a dire che il peso dei rincari sulla stagione invernale “è evidente”. “Il problema è talmente grosso - ha concluso -, che ci sarà un grosso intervento”.