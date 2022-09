L’ottima performance del turismo dei primi mesi dell’anno crea le risorse per abbattere i costi dell’energia. Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia a margine di un incontro a Trieste, come riporta l’Ansa.

Secondo il ministro quello del caro energia “è un problema di dimensioni talmente grosse che è impensabile risolverlo solo a livello nazionale. A livello nazionale va fatto subito un intervento e il Governo ha portato in Parlamento una risoluzione in cui presenta 6,2 miliardi di maggior gettito che possono essere subito utilizzati. Tra l'altro vengono proprio dall'ottima performance del turismo registrata nei primi mesi dell'anno”.



Il decreto

Il decreto, secondo quanto ha detto il ministro, sarà nell’ordine dei 10-15 miliardi e verrà emanato giovedì dopo la votazione del Parlamento.



“Questo non risolve tutto – dice ancora Garavaglia -, ma sommato al decreto Aiuti bis, dovrebbe iniziare a dare una boccata d'ossigeno agli operatori”.