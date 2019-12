Shopping tax free, i turisti stranieri scelgono l’Italia per gli acquisti di Natale

Gli stranieri scelgono l’Italia per lo shopping di Natale. A dirlo è l’ultima indagine condotta da Planet. Se, nel mese di novembre, a livello europeo tutto il comparto tax free è cresciuto di un solido 8% nelle vendite e di un 5% nel valore della singola transazione, con un +11% nelle vendite e un +7% nello scontrino medio, gli store italiani si posizionano ai vertici della classifica continentale, supportati anche da una crescita a doppia cifra negli arrivi extraeuropei.

Secondo l’indagine, l’atmosfera prefestiva suggestiva e l’alto livello dell’accoglienza delle città nostrane, spingono migliaia di persone nel mondo a fare regali “from Italy with love”.



Chi compra di più

A cominciare dai cinesi, che a novembre hanno rappresentato il 38% degli acquisti tax free in Italia, in crescita del 23% e con uno scontrino medio di 1.228 euro. Seguono gli statunitensi (9% di market share), con acquisti in crescita del 6% e 1.092 euro spesi in media ogni volta. A chiudere il podio delle nazionalità extra europee più importanti per questa stagione invernale, i russi, che, con una quota di mercato del 7%, acquisti a +5% e una transazione media di 720 euro, tornano protagonisti dello shopping esentasse.



Bene anche il comparto outlet, che a novembre ha totalizzato un incremento dell’11% nelle vendite (vs. +12% dei negozi full price). Qui la composizione degli acquisti cambia però rispetto al full price, la fatta di mercato più ampia viene contesa fra cinesi (21%) e sudcoreani (21%).



A livello di crescita relativa negli acquisti, invece, un ottimo trend è segnato da shopper provenienti da Hong Kong (+55%), Stati Uniti (+36%) e Taiwan (+21%).



“La scelta del nostro Paese da parte del pubblico extra europeo come sfondo del proprio shopping natalizio è l’ennesima conferma di quanto il comparto tax free continui a crescere, contando per una parte sempre più rilevante della nostra economia - commenta Sara Bernabè, general manager di Planet in Italia -. L’Italia è emersa durante tutto il 2019 come paese più attrattivo per gli acquirenti di tutto il mondo e ci sono tutte le premesse perchè questa condizione possa continuare nel corso del 2020”.



Le destinazioni di punta

Sul fronte delle destinazioni di punta per lo shopping tax free, nonostante Milano mantenga saldamente il suo posto di capitale internazionale della moda, con una quota di mercato che a novembre si è attestata al 28% e uno scontrino medio di 1.238 euro, è Roma a vincere per maggior crescita, sia nelle vendite che nella spesa media. Gli store capitolini, infatti, hanno contato per il 20% del mercato, le loro vendite esentasse sono aumentate del 13% e la transazione media dell’8% arrivando a 1.084 euro.