Shopping tax free, acquisti in aumento dell’11% in Italia

Nel 2019 l'Italia è stato il paese europeo cresciuto di più nello shopping tax free. È il dato elaborato da Planet, principale multinazionale del settore insieme a Global Blue.

Il volume degli acquisti è salito dell'11% (+8% il dato degli arrivi), contro il +6% della Francia, +5% della Gran Bretagna e il -3% della Germania, mentre la corsa della Spagna (+9%) è dovuta a modifiche fiscali (eliminata la soglia minima di spesa soggetto a rimborso).



Le mete

"Milano è leader, con una quota totale del 30%, seguita da Roma al 19%, Firenze al 14% e Venezia al 7%. Gli outlet valgono il 20%, ma mentre i cinesi li abbandonano progressivamente a favore delle boutique del centro, i russi non possono farne a meno" dice Sara Bernabè, general manager di Planet in Italia. In testa i cinesi (36% del mercato, scontrino medio 1.129 euro) seguiti dagli americani (12%, 1.074 euro), russi (8%, 691 euro), Sud Coreani (6% a 748 euro) e Taiwanesi (4%, 1.090 euro).



"Come stagionalità, luglio è il mese top. Ma dicembre 2019 ha segnato un record" aggiunge il marketing manager, Andrea Dacò. "Più 38% in volume anno su anno". A. L.