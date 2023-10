Numa Group cresce a Milano con la quarta struttura

Numa Group espande il suo portfolio a Milano acquisendo la gestione di un quarto immobile in partnership con Investire Sgr (Gruppo Banc Finnat), società di gestione di fondi immobiliari che in portafoglio ne ha oltre 60, per un valore superiore ai 7 miliardi di euro.

Il nuovo Numa Sempione, attualmente in costruzione con apertura prevista nel quarto trimestre del 2024, sarà composto da 36 unità rent-to-rent (con affitti a breve termine), con 72 posti letto e una superficie media di 55 mq.

Il nuovo immobile, un ex edificio per uffici e residenze, è in Corso Sempione 39, nei pressi del quartiere fieristico, nelle immediate vicinanze dello skyline di Citylife e di Chinatown, con il Castello Sforzesco a soli 20 minuti a piedi e il duomo a 10 minuti di bicicletta. Con la ristrutturazione da parte di Numa l’immobile sarà adattato agli standard del gruppo, applicando in futuro anche processi come il check-in e l’house-keeping, che saranno gestiti in modo digitale.



“Ora abbiamo quattro location Numa a Milano e altre sono in programma - annuncia Gabriele Coen (nella foto), Director of Real Estate Expansion di NUMA Italia -. I quartieri alla moda della metropoli milanese incarnano perfettamente il fascino unico che rende così speciali le proprietà Numa. Qui vediamo una grande richiesta di boutique apartment dal design unico, confortevoli e completamente digitalizzati”.



Lo sviluppo

“Oltre alle nostre location a Roma, Venezia e Milano cerchiamo immobili idonei anche a Firenze, Bologna, Napoli e Palermo – continua Dimitri Chandogin, presidente di Numa Group -. Con il nostro modello di business sostenibile offriamo ai partner immobiliari e ai proprietari di hotel e palazzi la sicurezza di un operatore professionale, sostenuto da rinomati investitori internazionali”.



Fotocredit: @NUMA Group.jpg